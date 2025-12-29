نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: یزد از لحاظ منابع در رتبه دوازدهم کشور و در زمینه مصارف در رتبه ۲۹ کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری ۱۱ درصد کاهش یافته است. نقش مصارف ۵ هزار و ۲۲۰ همت بوده که ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است.

وی افزود: استان یزد ۵۳/۸ همت برای درآمد در نظر گرفته شده که افزایش ۷۰ درصد را نشان می دهد، اما در جدول بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی‌ها ۴/۳ همت است که ۱/۴۹ درصد بودجه کشور متعلق به یزد است.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ تصریح کرد: یزد از لحاظ منابع در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد، اما در زمینه مصارف در رتبه ۲۹ را دارد یعنی اعتبارات استان در دو رتبه مانده به آخر است.

جوکار با تأکید بر اینکه احتمال تصویب کلیات بودجه در مجلس بعید است، اظهار داشت: برخی ناترازی‌های بودجه نظیر افزایش ۲۰ درصد حقوق به هیچ وجه قابل قبول نیست و با تورم تناسب ندارد. نادیده گرفتن بحث مولدسازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مواردی است که در بودجه نادیده گرفته شده است.