مدیر پروژه‌های صنایع مس در استان کرمان به‌همراه فرماندار رابر، با هدف بررسی روند اجرا و تسریع در احداث و بهسازی جاده دسترسی به معدن درالو، از محور ارتباطی خانه‌رغان ـ معدن درالو بازدید کردند.

بازدید مدیر پروژه‌های صنایع مس و فرماندار رابر از محور خانه‌رغان ـ معدن درالو

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر مدیح مدیر پروژه‌های صنایع مس در استان کرمان به‌همراه فرماندار شهرستان رابر، از محور ارتباطی «خانه‌رغان ـ معدن درالو» بازدید به‌عمل آوردند.

هدف از این بازدید، تأکید بر تسریع در اجرای عملیات احداث و بهسازی جاده دسترسی به معدن درالو و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه عنوان شد.

در جریان این بازدید، مسائل و چالش‌های پیش‌روی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط و تسریع در اجرای طرح، به‌منظور توسعه بهره‌برداری از معدن درالو و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی منطقه تأکید شد.