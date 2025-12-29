پیروزی ارزشمند چادرملو اردکان برابر سایپا در نبردی نفسگیر
تیم والیبال چادرملو اردکان در دیداری حساس و تماشایی، موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ برابر سایپا تهران به پیروزی برسد و یک برد ارزشمند خارج از خانه را به نام خود ثبت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در این دیدار جذاب که در سالن شهید گلعباسی ورامین برگزار شد، نارنجیپوشان سایپا تا پایان ست سوم با نتیجه ۲ بر یک از چادرملو پیش افتاده بودند، اما در ادامه، بازی منسجم و کماشتباه شاگردان چادرملو معادلات مسابقه را تغییر داد.
چادرملو اردکان در ست چهارم با ارائه نمایشی حسابشده و با تمرکز بالا، موفق شد سایپا را شکست دهد تا کار به ست پنجم کشیده شود؛ ست سرنوشتسازی که در آن بازیکنان اردکانی با آرامش و اعتمادبهنفس مثالزدنی، نتیجه را ۱۶ بر ۱۴ به سود خود رقم زدند.
در نهایت، تیم والیبال چادرملو اردکان با این پیروزی ارزشمند، سالن شهید گلعباسی ورامین را با دست پر ترک کرد و نشان داد در رقابتهای پیشرو یکی از تیمهای مدعی خواهد بود.