به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این جشنواره سه‌روزه که باهدف احیای فرهنگ غذایی و جذب گردشگر برپا شد، شاهد رونق و استقبال چشمگیر مردم از شهر‌ها و روستا‌های اطراف بود.

در این مراسم، دیگ‌های سنگی قرمه به‌صورت هم‌زمان و بر روی آتش روشن شدند و هنر آشپزی بومی به نمایش گذاشته شد.

علاوه بر عرضه و پخت قرمه، سایر غذا‌ها و محصولات محلی نیز به همت مردم محلی ارائه شد تا تجربه‌ای کامل از ذائقه و فرهنگ منطقه را برای میهمانان به ارمغان آورد.