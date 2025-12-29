پخش زنده
امروز: -
چهارمین جشنواره محلیِ قرمه و غذاهای سنتی در شهر دهج از توابع شهرستان شهربابک برگزار شد
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این جشنواره سهروزه که باهدف احیای فرهنگ غذایی و جذب گردشگر برپا شد، شاهد رونق و استقبال چشمگیر مردم از شهرها و روستاهای اطراف بود.
در این مراسم، دیگهای سنگی قرمه بهصورت همزمان و بر روی آتش روشن شدند و هنر آشپزی بومی به نمایش گذاشته شد.
علاوه بر عرضه و پخت قرمه، سایر غذاها و محصولات محلی نیز به همت مردم محلی ارائه شد تا تجربهای کامل از ذائقه و فرهنگ منطقه را برای میهمانان به ارمغان آورد.