رئیس پلیس راه آذربایجانغربی گفت: چهار جاده اصلی جنوب استان به علت بارش برف و کولاک و همچنین کاهش دید مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرهنگ رضا پناهی مقدم افزود: هم اکنون محورهای تمرچین به پیرانشهر، سردشت به مهاباد در گردنه زمزیران، جاده مهاباد به بوکان (برهان) و شاهین دژ به تکاب در گردنه مائین بلاغ به علت بارش شدید برف، کولاک شدید و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود.
وی از رانندگان خواست، با توجه به برودت هوا، تا عادی شدن شرایط از سفرهای غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.
رئیس پلیس راه آذربایجان غربی تصریح کرد: ماموران پلیس راه استان در شبانه روز گذشته به سرنشینان بیش از ۸۰۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک که زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه نداشتند امدادرسانی کردند.