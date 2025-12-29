به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرهنگ رضا پناهی مقدم افزود: هم اکنون محور‌های تمرچین به پیرانشهر، سردشت به مهاباد در گردنه زمزیران، جاده مهاباد به بوکان (برهان) و شاهین دژ به تکاب در گردنه مائین بلاغ به علت بارش شدید برف، کولاک شدید و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود.

وی از رانندگان خواست، با توجه به برودت هوا، تا عادی شدن شرایط از سفر‌های غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی تصریح کرد: ماموران پلیس راه استان در شبانه روز گذشته به سرنشینان بیش از ۸۰۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک که زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه نداشتند امدادرسانی کردند.