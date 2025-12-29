مراسم وداع با پیکر پاک حضرت آیت الله شفیعی، در مسجد آیت الله شفیعی اهواز و با حضور مردم قدرشناس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور قشر‌های مختلف مردم مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله سید علی شفیعی، از علمای برجسته استان و نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در مسجد آیت الله شفیعی اهواز برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) با حضرت آیت الله سید علی شفیعی، نماینده فقید مردم استان در مجلس خبرگان رهبری وداع کردند و یاد و خاطره این عالم گرانقدر را گرامی داشتند.

حضرت آیت الله شفیعی، پدر طلبه شهید گرانقدر سید مرتضی شفیعی روز گذشته به علت عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی اهواز دارفانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست.

تشییع پیکر پاک این فقیه عالی القدر فردا سه شنبه نهم دی ساعت ۹ صبح از مسجد آیت الله شفیعی به سمت حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی برگزار می‌شود.