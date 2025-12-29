پخش زنده
سیزدهمین دوره رقابتهای کبدی قهرمانی مردان ایران، انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ با قهرمانی تیم گلستان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی رقابتهای کبدی قهرمانی مردان ایران امروز دوشنبه ۸ دی در گرگان میان تیمهای گلستان و آذربایجان غربی برکزار شد که در پایان گلستانیها موفق شدند با نتیجه ۴۸ بر ۳۳ حریف خود را شکست دهند.
همچنین تیمهای مازندران و سیستان و بلوچستان که در دور نیمه نهایی نتیجه را واگذار کرده بودند، به مقام سوم مشترک دست پیدا کردند.
رقابتهای کبدی قهرمانی مردان بزرگسال ایران و انتخابی بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶، از ششم دی ماه با حضور ۱۸ استان در ۲ گروه پنج تیمی و ۲ گروه چهار تیمی در دور مقدماتی برگزار شد و پس از مجموع ۳۹ بازی قهرمان رقابتها مشخص شد.