همانطور که کارشناسان هواشناسی استان پیشبینی کرده بودند، بارش برف از امشب در ایلام شروع شد و تا فردا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی، کارشناس هواشناسی استان گفت: شدت بارشها از بامداد فردا افزایش مییابد و در مناطق سردسیر به شکل برف و در نواحی گرمسیر به صورت باران خواهد بود.
وی توصیه کرد: شهروندان از تردد غیرضروری در سطح شهر و جادهها پرهیز کنند و در صورت اجبار به سفر؛ حتماً از سالم بودن وسیله نقلیه، همراه داشتن زنجیرچرخ، آذوقه و تجهیزات کافی اطمینان حاصل کنند.