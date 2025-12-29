معاون اجرایی رئیس جمهور، برنامه‌های مختلفی در سفر به مناطق شهر و شهرستان‌های استان تهران داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه بازدید از ورزشگاه آزادی با تأکید بر اهمیت این ورزشگاه به عنوان نماد ورزش کشور، علت اصلی تأخیر در تکمیل طرح نوسازی این ورزشگاه را حجم گسترده و عمق عملیات فنی و استحکامی دانست.

معاون اجرایی رئیس جمهور، همچنین در بازدید از بیمارستان امام سجاد شهریار با انتقاد از کم بودن میزان پیشرفت این طرح، به استاندار تهران و فرماندار شهریار مأموریت داد تا بهره‌برداری سریع‌تر از این بیمارستان را پیگیری کنند.