رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ از کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری دولول و تعدادی ادوات غیرمجاز صید و صیادی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جواد اصلانی افزود: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و پایش شبانه در حاشیه رودخانه زرینهرود، یک رشته تور دامی غیرمجاز را که توسط دو نفر متخلف در بستر رودخانه پهن شده بود. جمع آوری کردند.
وی افزود: مأموران همچنین یک شکارچی متخلف را که با هدف شکار اردک وارد منطقه شده بود، شناسایی و دستگیر کردند. از وی یک قبضه اسلحه شکاری ساچمهزنی دولول به همراه چهار عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ با تأکید بر ضرورت حفاظت از آبزیان و زیستگاههای آبی منطقه تصریح کرد: گشتها و پایشهای شبانهروزی مأموران یگان حفاظت بهصورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، برخورد میشود.