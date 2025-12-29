پخش زنده
امروز: -
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان از شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر بازدید کرد
به گزلرش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بهنام سعیدی مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، با حضور در شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
در جریان این بازدید، روند فعالیتها، ظرفیتهای تولیدی و وضعیت موجود شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری از نزدیک در جریان مسائل، چالشها و مشکلات این واحد صنعتی قرار گرفت.
همچنین در نشست مشترک با مدیران شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر، راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود، تسهیل فرآیند تولید و تقویت اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این بازدید با هدف تقویت سرمایهگذاری، حمایت از تولید داخلی و توسعه اشتغال پایدار در منطقه انجام شد