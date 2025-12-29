سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در این تماس تلفنی، موضوعات روابط دوجانبه ایران-عمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از روند تحولات در جنوب یمن، بر لزوم تلاش و همکاری کشور‌های منطقه برای حفظ یکپارچگی سرزمینی آن کشور و تحکیم ثبات تأکید کرد.

دو وزیر همچنین ضمن بررسی تحولات در مناطق غرب آسیا، مدیترانه و شاخ آفریقا، بر اهمیت تداوم رایزنی و همفکری میان کشور‌های اسلامی برای مقابله با عوامل تفرقه و آشوب در منطقه تأکيد کردند.