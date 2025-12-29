به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت : بر اثر وقوع بارش های شدید در برخی شهرهای استان برخی از واحدهای مسکونی دچار خسارت شدند.

محمود اکبری فضلی افزود : پس از وقوع این سیلاب نشست های تخصصی بررسی ارزیابی خسارت ها در شهرستان های ایذه ، باغملک و مسجدسلیمان در دستور کار قرار گرفت .

وی ادامه داد : پس از انجام ارزیابی های واحدهای خسارت دیده ، این گزارش ها را به دستگاه های مرتبط ارسال و بازسازی و مرمت این منازل آغاز می‌شود.