چندین سال است با پیشرفت دانش هسته‌ای و کاربرد آن در صنعت دارویی و درمانی بسیاری از بیماران سرطانی با تکیه بر علم و دانش کشورمان‌ درماهای خوب و اثربخشی را داشته‌اند.

حالا با استفاده از داروها و پرتو درمانی ها بیماران سرطانی کشور به درمان امیدوارتر از همیشه هستن.د کشور ایران با تکیه بر دانش هسته ای حالا در درمان بیماری‌ها به خصوص سرطان در جهان حالا حرفی برای گفتن دارد و این مهم مدیون تلاش دانشمندان و تلاشگران عرصه علم پزشکی است.

