جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در هشتاد و پنجمین کمیسیون عملیات فراجا ضمن بررسی مهم‌ترین موضوعات مرتبط با نظم و امنیت در هفته مقاومت، دستورات عملیاتی لازم را صادر کرد.

شهید سلیمانی، الگوی جاودانه خادمان نظم و امنیت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در هشتاد و پنجمین کمیسیون عملیات فراجا که در ستاد انتظامی استان کرمان برگزار شد، ضمن بررسی مهم‌ترین موضوعات مرتبط با نظم و امنیت در هفته مقاومت، دستورات عملیاتی لازم را صادر کرد.

سردار "رضایی" با اشاره به روحیه ایثار و آرمان‌گرایی شهید سلیمانی گفت: سردار دل‌ها با آرزوی شهادت، جانفشانی می‌کرد و دعای ماندگار "خدایا مرا پاکیزه بپذیر" از این مردمیدان، در اذهان باقی مانده است.

وی همچنین باقدردانی از حضور آگاهانه و بصیرت‌مند مردم در آیین‌های گرامیداشت این شهید والامقام افزود: همرزمان ایشان در مجموعه انتظامی نیز با تأسی از مکتب شهدا، همواره درمسیر ایثار وخدمت صادقانه گام برمی‌دارند.

وی از استقرار ایستگاه‌های بازرسی موقت مبتنی براشراف اطلاعاتی در مسیر‌های مواصلاتی استان کرمان خبر داد و آن را در راستای ارتقای امنیت عمومی وخدمت‌رسانی به مردم و مسافران دانست.

سردار "رضایی" بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بسیج در قالب گشت‌های محله‌محور و رضویون تأکید و خاطرنشان ساخت: هفته مقاومت فرصتی مغتنم برای تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و پیروزی در سطح ملی و بین‌المللی است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی در تمامی مأموریت‌های انتظامی، تصریح کرد: این مناسبت، متعلق به همه ملت ایران است و همگان در مسیر این مکتب الهام‌بخش، نقش‌آفرین خواهند بود.