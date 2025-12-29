استاندار کردستان گفت: راه ارتباطی ۴۰۰ روستای استان بر اثر بارش سنگین برف مسدود است و تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، لهونی در گفت و گوی تلفنی با بخش خبری ۲۱:۳۰ مرکز این استان افزود: بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید ۳۰۰ روستای استان با قطعی برق مواجه‌اند.

وی ادامه داد: مدارس و دانشگاه‌های استان فردا و پس فردا غیر حضوری خواهد بود و ادارات با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه امدادرسانی ها با اولویت در دستور کار مجموعه های امدادی است، عنوان کرد: بسیاری از مسیرهای مواصلاتی با اختلال تردد همراه است و تمام ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی برای امدادرسانی و کمک یه مسافران گرفتار در برف بسیج شده اند.

لهونی گفت: از مردم درخواست می شود از تردد های غیر ضروری خودداری کنند.