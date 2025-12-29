.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در نشست مديرعامل توزيع نيروي برق شمال استان با فرمانده انتظامي استان عملکرد رده هاي انتظامي در زمينه کشف سرقت تجهيزات انتقال نيرو واکاوي و از تلاش مضاعف پليس در حوزه کشف اين قبيل سرقت ها تقدير شد.

تقويت گشت هاي تلفيقي پليس با اداره برق، تلاش مضاعف تيم هاي نامحسوس انتظامي در راستاي پيشگيري از تحرکات سارقان و افراد مالخر در محله هاي شهري و روستايي، پلمب اماکن خريد و فروش تجهيزات انتقال نيرو برابر احکام قاطع قضايي و برخورد قاطع با سارقان سيم و کابل برق از جمله موضوعات مورد تاکيد در این نشست بود.