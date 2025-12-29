به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، برودت هوا و یخبندان، گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار کرمانشاه، پیش دبستانی ها و مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستان‌های استان جز شهرستانهای سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری(شاد) خواهد بود.

علیرضا حیدری افزود: مدارس ابتدایی بخش گواور در شهرستان گیلانغرب نیز مشمول تعطیلی خواهد بود. وی همچنین گفت: ادارات و بانک‌های شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو نیز فردا با دو ساعت تاخیر آغاز بکار می‌کنند.

حیدری اظهار کرد: این اقدام در راستای کاهش مخاطرات ناشی از سرمای هوا و ایجاد شرایط ایمن‌ برای دانش‌آموزان استان صورت گرفته است.