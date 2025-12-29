معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان کرمان بنا به ارزيابي عملکرد هفته انتظامي ۱۴۰۴ رتبه پنجم کشوري در امور اطلاع رساني و آگاه سازي هاي فضاي مجازي را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بنا به اعلام اداره عمليات بازرسي سازمان وظيفه عمومي فراجا در پي واکاوي عملکرد معاونت هاي وظيفه عمومي سراسر کشور در هفته انتظامي ۱۴۰۴ ، معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان کرمان در حوزه هاي اطلاع رساني، فضاي مجازي و آموزش همگاني در رده پنجم معاونت هاي سراسر کشور تعيين شد.

بحسين حسيني" معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان کرمان در اين خصوص ضمن قدرداني از تدابير راهبردي فرمانده انتظامي استان، معاونت فرهنگي و اجتماعي و تلاش کارکنان اين معاونت، اطلاع رساني هاي انجام شده را ناظر به پيشگيري از سردرگمي و ايجاد مشکل در امور مربوط به اعزام مشمولان برشمرد

وی از مردم خواست اخبار و اطلاعيه هاي حوزه نظام وظيفه را از کانال هاي خبري اين معاونت و ديگر منابع موثق دنبال و به طور دقيق نسبت به زمان اعزام فرزندان مشمول خود به خدمت مقدس سربازي برنامه ريزي داشته باشند.