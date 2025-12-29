بیش از ۴ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی استان در ۹ ماه امسال وصول شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست بررسی عملکرد حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند اجرا گفت: بازطراحی سامانه اجرای اسناد رسمی و بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی جدید، باعث افزایش شفافیت، تسهیل نظارت و تسریع در انجام امور شده است.

سیدمهدی هاشمی با اشاره به عملکرد مؤثر واحد اجرا در استان کرمان گفت: در ۹ماهه نخست سال جاری، ۲۵۵۷ پرونده اجرایی تشکیل و ۲۸۵۰ پرونده نیز مختومه شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: در ۹ماه اخیر، بیش از ۴ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی وصول شده که نشان‌دهنده نقش مهم و مؤثر این بخش در استیفای حقوق دولت و مردم است.

بگفته وی: همچنین در ۹ ماهه امسال ، ۱۳۶ مزایده به انجام رسیده است.