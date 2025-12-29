پخش زنده
عضو شورای قضایی استان کرمان درباره مجازات پشیمانکننده ثبت ادعای مالکیت کاذب در سامانه ثبت ادعا، هشدار داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: ثبت در سامانه ثبت ادعا، ویژه افرادی است که مالک واقعی اراضی و املاک هستند وتاکنون برای به اخذ سند رسمی اقدام نکرده اند.
سیدمهدی هاشمی افزود:افرادی که با ثبت واهی ادعا مدعی مالکیت املاک دیگران شوند به مجازات و جریمه سنگین محکوم میشوند.
عضو شورای قضایی استان با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی برای ساماندهی وضعیت املاک قولنامهای و فاقد سند تصویب شده، خاطرنشان کرد: سند رسمی، به مثابه شناسنامه ملک است و با صدور اسناد مالکیت، اراضی و املاک هویتدار میشوند.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیربعلت خلأ قانونی در زمینه الزام دارندگان املاک به دریافت سند رسمی، اختلافات حقوقی زیادی بین اشخاص پدید میآمد که بهداشت حقوقی جامعه را خدشهدار کرده بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: اختلاف بر سر مالکیت صرفا منجر به دعاوی حقوقی نمیشود بلکه به علت ارزش اقتصادی بالای املاک، در موارد بسیاری به نزاع و درگیریهای خونین و حتی قتل منجر میشود.
هاشمی دباره سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف است سامانهای برای ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین یا منافع بیش از ۲ سال اراضی و املاک راهاندازیکند و اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف ۲ سال از راهاندازی رسمی سامانه برای ثبت ادعا و طی مدت ۲ سال از ثبت ادعا،برای پیگیری آن اقدام کنند.
وی با اعلام راهاندازی آزمایشی سامانه ثبت ادعا از اوایل آذرتاکید کرد: این سامانه در آینده نزدیک با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از درج در روزنامه رسمی کشور، رسما راهاندازی میشود و مهلت دو ساله اشخاص برای بارگذاری مستندات، پس از راهاندازی رسمی آغاز میشود.