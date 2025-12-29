پخش زنده
فرمانده انتظامی کهنوج از کشف ۳۰ خودروی سرقتی از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد
و ی توصیههایی برای پیشگیری از سرقت و کلاهبرداری در معاملات خودرو ارائه کردو گفت از پذیرش خوراکی یا نوشیدنی از مسافران ناشناس خودداری شود نسبت به مسافرنماها با پوشش خانوادگی هوشیار باشید- از تردد در مسیرهای خلوت با وعده کرایه بالا پرهیز شود.
همچنین در حوزه خرید و فروش خودرو نیز تأکید می شود وتطبیق دقیق مشخصات خودرو با مدارک.و - تنظیم قولنامه با دقت و استعلام از مراجع معتبر.انجام شود و
- خودداری از تحویل خودرو و مدارک پیش از تسویه کامل در دفترخانه و- پرهیز از خرید خودرو بهصورت قولنامهای یا وکالتی. هم دقت شود