به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم کاله در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته چهاردهم این رقابت‌ها عصر دوشنبه ۸ دی در بازی خانگی در حضور بیش از ۱۵۰۰ تماشاگر آملی در سالن ورزشی پیامبر اعظم این شهر از تیم طبیعت اسلامشهر میزبانی کرد و در نهایت برابر میهمان رده چهارمی جدول با نتیجه ۷۰ بر ۷۳ باخت.

تیم کاله که پس از دو پیروزی ارزشمند هفته‌های گذشته برابر تیم‌های استقلال تهران و گلنور اصفهان در ‌‌‌‌‌رده سوم جدول رده بندی لیگ قرار داشت و با توجه به شکست تیم شهرداری گرگان صدرنشین و استقلال تهران تیم دوم جدول دراین هفته، با پیروزی خانگی شانس صعود به صدر جدول را داشت، با حمایت پرشور هواداران خود، بازی را هجومی و مطابق انتظار شروع کرد.

شاگردان فرزاد کوهیان در تیم کاله مازندران در دست‌های اول و دوم این دیدار با نمایش قابل قبول تیم برتر میدان بودند و با برتری به رختکن رفتند.

در شروع نیمه دوم، شاگردان علی آرزومندی درتیم طبیعت اسلامشهر، با جبران عقب ماندگی درکسب امتیاز دست سوم را بهتر از میزبان خود ظاهر شدند و این وضعیت را در دست چهارم نیز تداوم بخشیدند.

حساسیت امتیاز در دست پایانی به حدی بود که کاله مازندران درثانیه‌های پایانی با شوت از راه دور جلال آقامیری به سمت سبد تیم طبیعت به دنبال کسب ۳ امتیاز وپیروزی حداقلی برابر میهمان خود بود که شوت این بازیکن با اختلاف اندک راهی به سبد نبرد و درنهایت این بازی حساس وتماشایی با پیروزی ۷۳ بر ۷۰ تیم طبیعت برابر کاله مازندران خاتمه یافت.

این سومین شکست این فصل تیم کاله مازندران بود که درمقابل دیدگان بیش از ۱۵۰۰ تماشاگرآملی درسالن ورزشی پیامبراعظم آمل ثبت شد.

دراین دیدار «جیلن واشینگتن» از طبیعت اسلامشهر با ۲۰ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ توپ ربایی وکارایی ۲۵ بهترین بازیکن بود.

تا پایان هفته چهاردهم این رقابت‌ها تیم شهرداری گرگان با ۲۴ و استقلال تهران وکاله مازندران هرکدام با امتیاز ۲۳ و معدل گل خورده بیشتر تیم کاله به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور قرار گرفتند.

تیم کاله مازندران درحساس‌ترین بازی هفته پانزدهم این رقابت‌ها روز شنبه ۱۳ دی در گرگان به مصاف تیم صدرنشین شهرداری این شهر خواهد رفت.