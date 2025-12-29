فرمانده پایگاه هوایی شهیدان دلحامد گفت: سربازی فقط یک عنوان یا یک دوره موقت نیست بلکه سربازی یک ساختار فکری، یک منش انضباطی و یک قلب مالامال از عشق به کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم استقبال از سربازان جدید پایگاه هوایی شهیدان دلحامد چابهار با حضور فرمانده این پایگاه برگزار شد.

در این مراسم، امیر سرتیپ دوم عبدالله ابکی گفت: سربازی فقط یک عنوان یا یک دوره موقت نیست. سربازی یک ساختار فکری، یک منش انضباطی و یک قلب مالامال از عشق به کشور است؛ چشم‌هایی که همیشه باید هوشیار باشد، هم برای حفظ مرز‌های آسمانی این سرزمین و هم برای مراقبت از خود در برابر هرگونه خطا و انحراف.

فرمانده پایگاه هوایی شهیدان دلحامد تصریح کرد: ما امروز در پایگاهی خدمت می‌کنیم که نام شهیدان دلحامد را بر خود دارد، شما باید هر روز با یاد این عزیزان، درس وفاداری، شجاعت و ازخودگذشتگی را مرور کنید و پرچم آنان را بالاتر نگاه دارید.

امیر سرتیپ دوم عبدالله ابکی در پایان گفت: از خداوند متعال برای شما سلامتی، توفیق و عزت مسئلت دارم. دوران خدمتتان را بهانه‌ای برای رشد، پختگی و ساختن خاطراتی ماندگار از ایثارگری قرار دهید. مطمئن باشید که ملت ایران، همیشه قدردان زحمات سربازان غیورش بوده و هست.