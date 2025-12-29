رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور گفت: اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی و لغو قیمت‌گذاری دستوری در صنعت سیمان، شرط اصلی افزایش بهره‌وری و عبور از ناترازی‌های موجود است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهوری در نود و دومین سالروز صنعت سیمان با انتقاد از سیاست‌های نادرست انرژی و قیمت‌گذاری دستوری افزود: صنعت سیمان جزو صنایع قدیمی کشور است و با وجود اینکه سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد، اما نقش حیاتی و کلیدی در کشور دارد.

وی افزود: متاسفانه به علت ناترازی‌ها از مجموع ۱۰۰ کوره سیمان حدود ۳۰ کوره تعطیل شده و از ظرفیت ۹۰ میلیون تنی تولید سیمان حدود ۲۰ میلیون تن آن از دست رفته است.

وی با بیان اینکه مصرف انرژی در صنعت سیمان بالاست؛ افزود: این موضوع ناشی از سیاست‌های غلطی بوده که اقتصاد کشور را نامتوازن کرده است که در زمینه بهره‌وری این صنعت دچار مشکل هستیم و باید همزمان هم انرژی برای صنعت سیمان فراهم شود و هم بهره وری آن افزایش پیدا کند.

سقاب اصفهانی ادامه داد: در مرحله نخست باید قیمت انرژی از یک قیمت غیر شفاف دستوری به یک قیمت شفاف و بر مبنای رقابت آزاد تبدیل شود و در ادامه آن نظام قیمت گذاری دستوری در صنعت سیمان نیز اصلاح شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: از طرف دیگر لازم است که امکان تغییر فناوری در صنعت سیمان فراهم شود بنابراین باید با همکاری صنعت سیمان به یک تفاهم دست یافت که بر اساس آن و به مرور تامین انرژی در صنعت سیمان به بورس انرژی منتقل شود.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه سیستم فناوری صنایع سیمان را نیز باید ارتقا دهیم؛ افزود: در این خصوص می‌توان با اصلاح فرایند توسعه فناوری بهره‌وری را افزایش داد و دولت نیز موظف است که امکان واردات فناوری صنعت سیمان به کشور را تسهیل کند.