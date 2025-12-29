بدنبال بارش باران و احتمال جاری شدن سیلاب، روستای مهرگی سیریک تخلیه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بدنبال بارش باران و احتمال جاری شدن سیلاب، از اهالی روستای مهرگی سیریک خواسته شده خانه‌های خود را ترک کرده و به محل اسکان اضطراری در روستای گونمردی مراجعه کنند.

روستای مهرگی در بارندگی آخر آذر نیز به طور کامل به زیر آب رفته بود.

این روستا با ۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.

موج جدید بارش ها در هرمزگان از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. در این زمینه دو هشدار نارنجی صادر شده است.