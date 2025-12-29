پخش زنده
فرماندار شهرستان سیریک گفت: در پی بارشهای شدید باران و طغیان رودخانهها، باید هرچه زودتر روستاهای مهرگی، گزپیر، گز، کردر، نوشهر و کلنگی تخلیه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رضا شهیدیان رئیس ستاد بحران شهرستان سیریک افزود: به علت طغیان رودخانهها بشاگرد ۹ سیلابهای رودخانهها فصلی به خاطر ایمنی، اهالی این روستاها به اردوگاه های امن منتقل میشوند.
فرماندار شهرستان سیریک اعلام کرد که شامگاه امشب، بر اثر بارشهای شدید باران در بشاگرد و جاری شدن سیلاب ناشی از طغیان رودخانهها به سمت شهرستان سیریک، دستور تخلیه فوری روستاهای پنج مهرگی، گزپیر، گز، کردر، نوشهر و کلنگی صادر شده است. وی از مردم این مناطق خواست تا هرچه سریعتر به مکانهای امن منتقل شوند. فرماندار افزود که اهالی روستاها در اردوگاه های اسکان اضطراری در شهرستان مستقر خواهند شد.
روستای مهرگی در بارندگی آخر آذر نیز به طور کامل به زیر آب رفته بود.
این روستا با ۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.
موج جدید بارش ها در هرمزگان از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. در این زمینه دو هشدار نارنجی صادر شده است.