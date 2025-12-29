پخش زنده
هواشناسی سیستان و بلوچستان، از آغاز بارشهای زمستانی باران در استان، و نفوذ تودهی هوای سرد و وزش بادهای سرد شمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر، ایستگاه چاهان از توابع شهرستان نیکشهر با ثبت ۵۳ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاههای هواشناسی و بارانسنجی استان به خود اختصاص داد.
وی با اشاره به گستره این سامانه افزود: در مجموع، ۸۱ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان وقوع بارش باران را گزارش کردهاند، که در این رخداد بارشی، در شهرستانهای مختلف استان نیز مقادیر متفاوتی از بارندگی به ثبت رسیده است که میتوان به خاش با ۶.۸، چانعلی ۱۸، میرآباد ۲۰، درودی نرون ۲۲، نیکشهر ۱۸.۷، چاهکمال گلمورتی ۹.۵ و ایرانشهر ۲.۵ میلیمتر اشاره کرد.
وی ادامه داد: تا اواخر وقت چهارشنبه، در زاهدان و نواحی مرکزی و جنوبی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود، همچنین از سهشنبه شب، کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خاطرنشان کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، شهروندان بهویژه گروههای حساس از ماسک استفاده کنند و رانندگان نیز با توجه به کاهش دید افقی ناشی از وزش باد و گردوخاک، با احتیاط بیشتری در جادهها تردد کنند.
نفوذ توده هوای سرد و وزش بادهای سرد شمالی
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ضمن اعلام صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه (۱۰ تا ۱۱ دیماه)، با نفوذ توده هوای سرد به استان، وزش باد نسبتاً شدید شمالی و کاهش محسوس ۸ تا ۱۲ درجهای دما در سطح استان رخ خواهد داد، و وقوع یخبندان شبانه در مناطق شمالی و مرکزی استان پیشبینی میشود.
علی ملاشاهی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی، بر لزوم صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی در بخشهای خانگی و صنعتی تأکید کرد و افزود: استفاده از ضدیخ در ماشینآلات کشاورزی مناطق سردسیر و همچنین تنظیم و کنترل دمای گلخانهها و دامداریها، بهمنظور پیشگیری از خسارات احتمالی، ضروری میباشد.