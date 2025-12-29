به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، غلامرضا سرگزی گفت: طی سال جاری بیش از ۱۲۱ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۶۴ کیلوگرم نهاده دامی از جمله ذرت تراریخته و جو دامی به استان از طریق مبادلات مرزی وارد شده است که این اقدام، در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای پشتیبانی از تولید دام و طیور و با نظارت دقیق دامپزشکی و همکاری دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار نهاده‌های دامی برای تثبیت بازار، توسعه تولیدات دامی و ارتقای بهره‌وری اظهار داشت: نظارت تخصصی دامپزشکی بر ورود، انبارش، حمل و توزیع نهاده‌های دامی، از جمله نمونه‌برداری‌های بهداشتی، بررسی اسناد و کنترل کیفیت ذرت و جو وارداتی و داخلی، به‌منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی، بیماری‌های قابل انتقال و خطرات بهداشتی انجام می‌شود تا سلامت دام‌ها و تولیدات دامی تضمین شود.

وی تصریح کرد: سیاست‌های کلان کشور در تامین نهاده‌های دامی با استفاده از سامانه‌های نظارتی و تسهیل ترخیص کالا‌ها از بنادر، نقش مؤثری در کاهش عطش بازار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان دارد.