رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دلگان، از مسدود شدن محورهای مواصلاتی این شهرستان بعلت طغیان رودخانهها و سیلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حجت بامری گفت: در پی بارشهای اخیر در ارتفاعات شهرستان و وقوع سیلاب، محور دلگان به زهکلوت رودبار جنوب استان کرمان مسدود شده است.
وی افزود: در پی این بارشها در ارتفاعات فنوج و وقوع سیلاب، محور جلگه چاه هاشم به زیارت بخش جلگه چاه هاشم مسدود میباشد، که با مسدود شدن این محور، راه ارتباطی ۲۵ روستای غرب بخش جلگه چاه هاشم با مرکز این بخش قطع شده است.
وی ادامه داد: در پی بارشهای روز جاری در ارتفاعات بزمان و وقوع سیلاب، از حوالی ساعت ۲۲:۳۰، محور دلگان به ایرانشهر نیز مسدود شد.