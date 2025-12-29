به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، میراشرفی گفت: بازارهایی چون هند، چین، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی نیز به جمع بازار‌های هدف دائمی افزوده خواهند شد.

وی با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر و قطب‌های اصلی اقتصادی استان اظهار کرد: پتروشیمی تبریز علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های اولیه صنایع پایین‌دستی در سطح استان و کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: ارزآوری مستمر این صنعت، جایگاه ویژه‌ای برای آن در اقتصاد کشور رقم زده است. ظرفیت‌های موجود در حوزه تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات پتروشیمی، به‌صورت غیرمستقیم نیز موجب اشتغال‌زایی در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، تولید داخلی و صنایع پایین‌دستی شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی استان دارد.

مدیرعامل پتروشیمی تبریز با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور، از اجرای پروژه‌های مهمی خبر داد که در مسیر خودکفایی، افزایش صادرات و اشتغال‌زایی مؤثر خواهند بود.

وی افزود: طرح انتقال و استفاده از پساب شهر تبریز در پتروشیمی و پالایشگاه تبریز، به‌ویژه در شرایط بحران کم‌آبی، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین پروژه ۳۱۰ هزار تنی پلی‌اتیلن سنگین که تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، کارآفرینی و ارزآوری استان ایفا خواهد کرد.

میراشرفی ادامه داد: تولیدات پتروشیمی تبریز از تنوع مناسبی برخوردار است و به‌صورت مستمر در بورس کالا عرضه می‌شود. این محصولات نیاز صنایع پایین‌دستی کشور را به‌خوبی تأمین می‌کنند و کشور نیازی به واردات این محصولات ندارد. همچنین طرح تولید استایرن مونومر و اتیل بنزن در مراحل مهندسی قرار دارد که در صورت راه‌اندازی، نقش مهمی در تأمین خوراک استراتژیک صنایع داخلی خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت صادرات پتروشیمی تبریز اعلام کرد: در حال حاضر محصولات این شرکت شامل پلی‌اتیلن، پلی‌استایرن‌های معمولی، مقاوم و انبساطی و ABS به بیش از ۲۰ بازار هدف از جمله روسیه، آسیای میانه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، عراق و برخی کشور‌های اروپایی صادر می‌شود. حدود ۲۵ درصد از تولیدات فعلی به صادرات اختصاص یافته است.

میراشرفی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی اظهار کرد: تحریم‌ها هزینه‌ها و محدودیت‌هایی را تحمیل کرده‌اند، اما با تمرکز بر تولید داخل، تقویت مهندسی ساخت و پژوهش، توانسته‌ایم مسیر توسعه را ادامه دهیم. طی دو سال گذشته، حدود ۴۶۰۰ قطعه با دانش بومی طراحی و ساخته شده و صرفه‌جویی ۱۳۰۰ میلیارد ریالی حاصل شده است.

همچنین بومی‌سازی اقلام راهبردی، توسعه مواد شیمیایی و کاتالیست‌ها و تولید گرید‌های جدید محصولات پلیمری از جمله ABS و پلی‌استایرن، گام‌های مؤثری در پاسخ به نیاز صنایع پایین‌دستی بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت بازار‌های اوراسیا و آفریقا خاطرنشان کرد: پتروشیمی تبریز به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خود، همواره در بازار کشور‌های روسیه، آسیای میانه، ترکیه و منطقه اوراسیا فعال بوده است. بازار آفریقا نیز از ظرفیت بالایی برخوردار است و با آغاز تولید واحد جدید پلی‌اتیلن، توسعه صادرات به این منطقه با جدیت دنبال خواهد شد.