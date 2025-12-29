به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی، با عنایت به گزارش جدید سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها، برودت هوا، احتمال یخبندان و اعلام فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدماتی و امدادی درخصوص وضعیت بارش در محور‌های مواصلاتی و معابر شهری؛ بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی در راستای رفاه حال دانش‌آموزان عزیز، کلیه مدارس استان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

ضمناً از هم‌ استانی‌ها تقاضا داریم از هرگونه تردد غیرضروری در محور‌های مواصلاتی استان پرهیز و اطلاعات لازم را از رسانه‌های رسمی و صداوسیما دریافت نمایند.

البته یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.