مدارس آذربایجانغربی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به علت تداوم بارش برف و برودت هوا تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، روابط عمومی استانداری آذربایجانغربی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی، با عنایت به گزارش جدید سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارشها، برودت هوا، احتمال یخبندان و اعلام فرمانداریها، دستگاههای خدماتی و امدادی درخصوص وضعیت بارش در محورهای مواصلاتی و معابر شهری؛ بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی در راستای رفاه حال دانشآموزان عزیز، کلیه مدارس استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
ضمناً از هم استانیها تقاضا داریم از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان پرهیز و اطلاعات لازم را از رسانههای رسمی و صداوسیما دریافت نمایند.
البته یادآور میشود آزمونهای نهایی شهرستانهای آذربایجانغربی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.