تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل گفت: ایران نه تنها توانست حملات رژیم صهیونی را دفع کند، بلکه با افزایش ظرفیت‌های دفاعی و موشکی، موقعیت راهبردی خود را در منطقه تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی خوش چشم در سخنرانی خود در فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی، ابعاد جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران را تشریح کرد.

در این مراسم که با حضور کارکنان پایور، فرهنگی و وظیفه برگزار شد، آقای خوش‌چشم با اشاره به طرح‌های چندمرحله‌ای رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به ایران گفت: رژیم صهیونی با حمایت آمریکا قصد داشت در شش مرحله توان هسته‌ای، نظامی و اجتماعی ایران را نابود کند، اما در هیچ‌یک از اهداف راهبردی خود موفق نشد. هدف نخست دشمن نابودی توان غنی‌سازی ایران بود، اما حتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا اذعان کردند که حملات تنها توانست برنامه هسته‌ای ایران را چند ماه عقب بیندازد و نه بیشتر.

به گفته آقای خوش چشم، همین امر موجب شد تا در داخل کشور اراده ملی برای تقویت توان هسته‌ای و حتی طرح موضوع بازدارندگی هسته‌ای افزایش یابد.

تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل تاکید کرد: آن‌ها تلاش کردند با ترور فرماندهان و دانشمندان و حمله به مراکز نظامی، آهنگ رشد موشکی ایران را متوقف کنند، اما گزارش‌های رسمی ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که ذخایر موشکی ایران نه تنها جبران شد بلکه بیش از گذشته افزایش یافته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که این جنگ نشان داد رژیم صهیونیستی در محاسبات خود دچار خطای اساسی شده و ایران نه تنها توانست حملات را دفع کند، بلکه با افزایش ظرفیت‌های دفاعی و موشکی، موقعیت راهبردی خود را در منطقه تقویت کرد.