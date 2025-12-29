رئیس اداره رفاه دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از پرداخت هزار و ۵۱۶ فقره وام دانشجویی در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ به متقاضیان خبر داد.

پرداخت بیش از هزار و ۵۰۰ فقره وام به دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

پرداخت بیش از هزار و ۵۰۰ فقره وام به دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن شهبازی اظهار کرد: صندوق رفاه دانشجویی در نیم‌سال اول ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵، یک هزار و ۱۹۴ فقره وام دانشجویی با مبلغ بیش از ۸۱ میلیارد ریال، ۲۶ فقره وام ودیعه مسکن متاهلی به مبلغ ۳۹ میلیارد ریال و سه فقره وام شهریه دانشجویی به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت ۱۸۳ فقره وام تحصیلی با مبلغ بیش از ۱۱ میلیارد ریال و ۱۱۰ فقره وام ضروری به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال به تایید رسیده که مستندات آن برای پرداخت به صندوق رفاه دانشجویی ارسال شده است.

شهبازی بیان داشت: همچنین، درخواست دریافت ۴۵۷ فقره وام ضروری ارسال شده و اقدامات لازم برای پرداخت آن درحال انجام است.