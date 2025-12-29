: بیشترین تخلفات حادثه‌ساز، نظیر سرعت غیرمجاز، عمدتاً در کمربندی‌ها رخ می‌دهد که منجر به بروز تصادفات جرحی و فوتی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رییس پلیس راهور استان کرمان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار راننده متخلف در شهرهای مختلف استان شناسایی و اعمال قانون شده‌اند که حدود ۳۰ درصد از این تخلفات، از نوع حادثه‌ساز بوده‌اند.

وی با تأکید بر نقش حیاتی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش سوانح، از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مجاز، حفظ فاصله طولی مناسب، توجه کامل به جلو و دقت در علائم ترافیکی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.