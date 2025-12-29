پخش زنده
مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی استان همدان فردا در دو نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری و کودکستانها تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، روابط عمومی استانداری همدان اعلام کرد: در پی دریافت گزارشهای هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستانهای استان همدان، روز سهشنبه ۹ دیماه تعطیل اعلام میشود.
بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر) بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.