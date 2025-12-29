به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن منصوری با اشاره به آخرین وضعیت عملیات امداد و نجات در مناطق متأثر از سیلاب روز گذشته (یکشنبه هفتم دی‌) اظهار کرد: ادامه ارزیابی و امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده شهرستان‌های ایذه و باغملک، ادامه دارد و تاکنون جسد 4 نفر از مفقودان این سیلاب کشف شده است، اما جستجو برای یافتن یک مفقودی دیگر همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۱۰ شهرستان استان خوزستان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار گرفتند، افزود: علاوه بر ایذه و باغملک، در شهرستان‌های هفتکل و مسجدسلیمان نیز امدادرسانی در حال انجام است. عملیات تخلیه آب‌گرفتگی، پاکسازی منازل و توزیع اقلام زیستی از جمله اقداماتی است که به طور مستمر انجام می‌شود.

منصوری می گوید: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، حدود ۶۹۱ خانوار معادل حدود 3 هزار نفر در این بارندگی‌ها و سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال احمر خوزستان بیان کرد: در حال حاضر ۲۵ تیم امدادی در سطح استان خوزستان و به ویژه در مشغول امدادرسانی‌اند و تلاش می‌شود شرایط در یکی دو روز آینده به حالت عادی بازگردد.