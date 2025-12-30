به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴، ۹ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۴۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۸ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۵ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین (ای بخشنده‌ترین بخشندگان)

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: حُبّى و حُبُّ اَهْلِ بَیْتى نافِعٌ فى سَبْعَةِ مَواطِنَ اَهْوالُـهُنَّ عَظیـمَةٌ: عِنْـدَ الوَفـاةِ و فِى الْقـَبْـرِ وَ عِنْدَالنُّشُورِ وَ عِنْدَالِکتابِ وَ عِنْدَ الحِسابِ وَ عِنْدَ المـیزانِ وَ عِنْدَ الصِّراطِ.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: محبّت من و محبّت اهل بیـت من در هـفت جا کـه هراس آنها بسیار بزرگ است، سودمند است:

هنگام مرگ، در قــبر، هنگام برانگیخته شدن، هنگام دریافت نامه اعمال، هنگام حسابرسى، هنگام سنجش اعمال، هنگام عبور از صراط.

احکام شرعی:

کسر بدهی بابت چک در سال خمسی

سوال؛ هنگام ثبت‌نامِ فرزندم در مدرسه غیر دولتی، مبلغی را نقد و الباقی را چک دادم؛ در حال حاضر که سال خمسی من فرا رسیده و حدود هفت ماه تا پایان سال تحصیلی باقی مانده است؛ آیا می‌توانم مبالغی را که به مدرسه چک داده و بدهکار هستم را از درآمد سال کسر کنم؟

جواب؛ آن مقدار از بدهی که بابت حق ثبت‌نام یا تدریسی است که انجام شده، از درآمد سال کسر می‌گردد و، اما آن مقدار که در ازای تدریس یا خدماتی است که هنوز انجام نشده، مئونه سال بعد بوده و از درآمد سال قبل کسر نمی‌گردد. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای "مدظله العالی")