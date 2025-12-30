پخش زنده
: لینک های «بهروزرسانی همراهبانک» در کانالها و شبکههای اجتماعی، کاربران را به اپلیکیشنهای جعلی هدایت میکند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان لینک های «بهروزرسانی همراهبانک» در کانالها و شبکههای اجتماعی، کاربران را به اپلیکیشنهای جعلی هدایت میکند لینک های «بهروزرسانی همراهبانک» در کانالها و شبکههای اجتماعی، کاربران را به اپلیکیشنهای جعلی هدایت میکند معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتاگفت : لینک های «بهروزرسانی همراهبانک» در کانالها و شبکههای اجتماعی، کاربران را به اپلیکیشنهای جعلی هدایت میکند و منجر به سرقت اطلاعات و خالی شدن حساب میشود.
سرهنگ جواد مختاررضایی گفت : بانک را فقط از سایت رسمی بانک یا فروشگاههای معتبر داخلی دانلود و از جستوجوی آن در گوگل خودداری کنید.
وی افزود :در صورت مشاهده تراکنش مشکوک، حساب را مسدود و برنامه جعلی را حذف کنید.