مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی از تعیین ۴۷۰ پروژه در گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسفندیار صادقی در آیین آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و کیفیت آموزشی که به صورت وبیناری با حضور ریاست جمهوری برگزار شد با بیان اینکه در گام اول نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی ساخت ۲۸۵ مدرسه با هزار و ۳۰۰ کلاس درس شروع شد اظهار کرد: ۱۶۰ پروژه از این تعداد به افتتاح رسیده و حدود ۴۶ پروژه نیز تا پایان اسفند ماه و بقیه تا پایان شهریور ماه سال آتی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی گفت:مسئولان مردمی و زمین‌ها مشخص و تحویل شده است و ساخت پروژه‌ها به تدریج توسط گروه‌های مردمی و خیران در نقاط مختلف شروع خواهد شد.

صادقی ادامه داد: تعریف ۴۷۰ پروژه جدید در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی، سرانه فضا‌های آموزش و پرورش را در استان به شکل چشمگیری گسترش خواهد داد و در کاهش تراکم کلاسی کمک شایانی خواهد کرد.

وی همچنین پویش به ساز مدرسه، بساز مدرسه را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به امکان مشارکت تمامی افراد در این پویش از اولیا، دانش‌آموزان و همکاران گرانقدر دعوت می‌شود برای نهادینه شدن امر و فرهنگ مدرسه‌سازی در این پویش شرکت کنند.

صادقی با اشاره به جایگاه استانمان در پویش بساز مدرسه گفت: استان آذربایجان شرقی رتبه سوم کشوری را از نظر تعداد شرکت کننده به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های تبریز، میانه و خداآفرین رتبه اول تا سوم را در این زمینه دارا هستند.