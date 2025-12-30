فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی از انهدام شبکه حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اموال تاریخی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ غلامرضا زینالی اظهار داشت:در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی در حوزه خرید و فروش اموال تاریخی و ارتباط آن با حفاری‌های غیرمجاز در تبریز موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به محدود بودن اطلاعات اولیه و نامشخص بودن هویت افراد و محل نگهداری اشیای تاریخی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، هماهنگی با مقام قضایی و همکاری نیرو‌های انتظامی شهرستان تبریز یک عملیات هدفمند و کنترل‌شده از طریق یکی از واسطه‌ها طراحی و اجرا شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی آذربایجان‌شرقی گفت:همزمان با انجام یک معامله صوری در یکی از محلات تبریز ماموران موفق شدند ۲۱۲ قطعه سنگ تراش‌خورده در ابعاد و جنس‌های مختلف، ۲ قطعه سکه با قدمت معاصر، ۱۶ قطعه سنگ دارای نشانه‌ها و ویژگی‌های تاریخی و یک قطعه سنگ حجاری‌ شده خاص متشکل از دو بخش متصل به یکدیگر را کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان میراث‌فرهنگی گفت: بر اساس نظر اولیه دست‌کم سه قلم از اموال مکشوفه دارای ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شده است. در این رابطه هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبط با پرونده شناسایی و دستگیر شدند و به‌ همراه اموال مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ زینالی خاطرنشان کرد:حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی از خطوط قرمز یگان حفاظت است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مراتب را سریعاً به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند.

وی همچنین از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حفاری یا فروش آثار تاریخی مراتب را سریعا به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یا مراجع انتظامی گزارش دهند و یادآور شد: مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تخریب و قاچاق میراث فرهنگی دارد.

فرمانده یگان حفاظت آذربایجان شرقی گفت: این یگان با هرگونه تلاش برای قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.

وی از همه علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ استان خواست برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی کشور، همکاری فعال داشته باشند.