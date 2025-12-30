با توجه به برودت هوا و احتمال ادامه بارش برف، برخی مدارس استان زنجان سه شنبه ۹ نهم دی ماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ استانداری زنجان اعلام کرد: با توجه به بارش برف و احتمال یخبندان و انسداد مسیرهای مواصلاتی، آموزش در کلیه مدارس ابتدایی سطح استان در شیفت صبح در روز سه شنبه نهم دیماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی و فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد‌.

همچنین آموزش مدارس متوسطه دوره اول و دوم فقط در شهرستانهای ماهنشان و ایجرود نیز در شیفت صبح نهم دیماه بصورت غیر حضوری خواهد بود.