تردد در محورهای کوهستانی استان به دلیل شرایط جوی حاکم، تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکانپذیر است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان، گفت: تردد در محورهای کوهستانی استان به دلیل شرایط جوی حاکم، تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکانپذیر است: تردد در راههای کوهستانی و گردنههای برفگیر استان، با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
محمد محمدی افزود: در طی دو روز عملیات برفروبی علی رغم نمکپاشی و یخزدایی توسط عوامل راهداری شهرستان ایجرود به علت باد شدید، کولاک و یخبندان محورهای مواصلاتی شهرستان ایجرود اعم از محور اصلی زنجان_بیجار، گردنههای پاپایی، سرمعلی و سعیدآباد فقط با زنجیر چرخ و با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه مقدور است.
آزاد راه تبریز - زنجان از كیلومتر 269.54 تا 270.79 ( آزادراه هشترود - زنجان ) ، سه راهی دندی از کیلومتر ۳.۱۸ تا ۵.۱۸ (محور زنجان - دندی) و بیجار - زنجان از کیلومتر ۱۲۳.۲۳ تا ۱۲۵.۲۳ به علت بارش برف مسدود است.