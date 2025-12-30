پخش زنده
ویژه برنامه زنده رادیویی حماسه بصیرت امروز نهم دی از رادیو کیش به روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ویژه برنامه زنده رادیویی حماسه بصیرت از ساعت ۹ و سی دقیقه تا ۱۱ و سی دقیقه امروز از رادیو کیش پخش میشود.
مریم سلیمانیان گوینده، لیلاسادات تاجرزاده صدابردار و مریم فرازی تهیه کننده ویژه برنامه حماسه بصیرت است.
شماره سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۷۶۵ و شماره تماس ۴۴۴۲۲۲۵۲ با پیش شماره ۰۷۶ آماده دریافت پیامهای مردمی است.
مخاطبان رادیو کیش میتوانند ویژه برنامه رادیویی حماسه بصیرت را از موج افام فرکانس ۹۹ و ۲ دهم مگاهرتز شنونده باشند.