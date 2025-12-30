مسدود شدن راه ارتباطی ۳۵ روستا در سراب
فرماندار سراب گفت:بارش برف و کولاک محورهای مواصلاتی این شهرستان را لغزنده و راه ارتباطی ۳۵ روستا را مسدود کرد.
وی گفت:راه ارتباطی ۳۵ روستا در این شهرستان مسدود شد که ۶ اکیپ راهداری با ۱۲ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول نمک پاشی، برف روبی و بازگشایی محورهای اصلی و فرعی هستند.
جهانی با تاکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت:رانندگانی که قصد عبور از جادههای سراب را دارند باید خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و از سیستم گرمایشی و روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.