فرماندار سراب گفت:بارش برف و کولاک محور‌های مواصلاتی این شهرستان را لغزنده و راه ارتباطی ۳۵ روستا را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی جهانی فرماندار سراب گفت:بارش برف که از شامگاه روز دوشنبه در این شهرستان آغاز شد تا بامداد روز سه شنبه امداد داشت.

وی گفت:راه ارتباطی ۳۵ روستا در این شهرستان مسدود شد که ۶ اکیپ راهداری با ۱۲ دستگاه ماشین آلات سنگین مشغول نمک پاشی، برف روبی و بازگشایی محور‌های اصلی و فرعی هستند.

جهانی با تاکید بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان گفت:رانندگانی که قصد عبور از جاده‌های سراب را دارند باید خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و از سیستم گرمایشی و روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.