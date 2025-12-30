تیم‌های ملی فوتبال مغرب (میزبان)، مالی، مصر و آفریقای جنوبی به مرحله یک‌هشتم نهای جام ملت‌های آفریقا صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه دوشنبه ۸ دی با برگزاری دیدار‌های گروه B پیگیری شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال مصر و آنگولا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا مصر با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی شود و آنگولا هم با ۲ امتیاز حذف شد.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های آفریقای جنوبی با نتیجه پُر گل ۳ بر ۲ موفق به شکست زیمباوه شد. مورمی، لیل فوستر و اپولیس برای آفریقای جنوبی و ماسوانهایس و مودیبا گل‌های زیمباوه را در این بازی به ثمر رساندند.

در جدول این گروه تیم‌های مصر و آفریقای جنوبی با ۷ و ۶ امتیاز به دور بعد صعود کردند و تیم‌های آنگولا و زیمباوه با ۲ و یک امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

همچنین در بازی‌های گروه A هم تیم‌های ملی فوتبال کومور و مالی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا مالی با کسب سومین تساوی خود جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی مغرب و زامبیا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود مغرب خاتمه یافت. ایوب الکعبی همبازی مهدی طارمی در المپیاکوس یونان در این بازی ۲ گل برای مغرب به ثمر رساند و براهیم دیاز زننده گل دیگر تیم میزبان بود.

در پایان مرحله گروهی، تیم مغرب با ۷ امتیاز و به عنوان صدرنشین و مالی با ۳ امتیاز به دور بعد صعود کردند و تیم‌های کومور و زامبیا با ۲ امتیاز از دور مسابقات کنار رفتند.





در ادامه رقابت‌های هفته سوم، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ دو دیدار همزمان از گروه C برگزار می‌شود که در اولین بازی تونس به مصاف تانزانیا می‌رود و در دیگر دیدار نیز نیجریه و اوگاندا مقابل هم صف‌آرایی خواهند کرد. از این گروه نیجریه صعود خود را مسجل کرده و تونس نیز با ۳ امتیاز برای بقا خواهد جنگید. اوگاندا و تانزانیا با یک امتیاز فرصت صعود به دور بعد را دارند.

از گروه D نیز از ساعت ۲۲:۳۰ دو دیدار همزمان برگزار می‌شود که ابتدا بنین و سنگال مقابل هم قرار می‌گیرند و سپس بوتسوانا و کونگو به مصاف هم خواهند رفت. در این گروه سنگال و کنگو ۴ امتیازی هستند و بنین با ۳ امتیاز سوم جدول قرار دارد. بوتسوانا نیز بدون امتیاز حذف شد.