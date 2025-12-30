سازمان هواشناسی پیش بینی کرد ، امروز و فردا در بخش گسترده‌ای از کشور وزش باد شدید، کاهش دما و فعالیت سامانه بارشی ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق یخبندان رخ می‌دهد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی امروز در شمال‌غرب، غرب و سواحل دریای خزر، با کاهش تدریجی ابر و بارندگی فعالیت سامانه بارشی به سایر مناطق کشور گسترش می‌یابد.

در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، دامنه‌های جنوبی البرز، تهران، سمنان و همچنین بخش‌هایی از شمال‌شرق، شرق، مرکز کشور، شرق لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، غرب فارس، ارتفاعات کرمان و جنوب سیستان‌وبلوچستان، آسمان ابری همراه با بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه اواخر وقت سه‌شنبه از شرق کشور خارج خواهد شد وفردا وزش باد و کاهش دما در نوار شرقی کشور ادامه دارد و در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات آذربایجان غربی افزایش ابر و رگبار برف رخ می‌دهد.

همچنین روز چهارشنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان در اغلب مناطق کشور انتظار می‌رود.

پنجشنبه در غالب مناطق کشور روند افزایشی دما حاکم می‌شود، اما در ارتفاعات زاگرس مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل افزایش ابر و رگبار برف دور از انتظار نیست.

شایان ذکر است امروز و در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید همراه با سوز باد گزارش می‌شود که این شرایط روز چهارشنبه در نیمه شرقی کشور تداوم خواهد داشت.