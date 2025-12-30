پخش زنده
امروز: -
چهارمین جلسه کمیسیون مربیان خارجی با بررسی کارنامه مربیان تیمهای ملی دوچرخه سواری (جاده)، تیروکمان،امامای و درخواست تمدید قرارداد مربی تیم ملی شنا در وزارت ورزش و جوانان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جلسه کمیسیون مربیان خارجی روز گذشته (دوشنبه ۸ دی ماه) با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.
دوچرخه سواری، تیراندازی با کمان، شنا وامامای رشتههایی بودند که روسای فدراسیونهای آنها در این کمیسیون حاضر شدند و کارنامه مربیان پیشنهادی خود را برای جذب و استخدام تیمهای ملی مربوطه ارائه دادند.
«گلب گرویسمن»، گزینه روس تبار است که برای هدایت تیم ملی دوچرخه سواری جاده معرفی شد. گرویسمن، سابقه مربیگری و مدیریت فنی در تیمهای ملی پیست و جاده روسیه، ازبکستان، هنگ کنگ، پرو و آمریکا را در کارنامه دارد.
«لی دونگ ووک» و «پریانک» مربیان کرهای و هندی هستند که فدراسیون تیراندازی با کمان برای تیمهای ملی ریکرو در نظر گرفته است. «لی دونگ ووک»، ملی پوش اسبق تیم تیراندازی با کمان کره جنوبی، مهد تیراندازی با کمان دنیا است. او قهرمانی آسیا را در سوابق خود دارد. فدراسیون تیراندازی با کمان درصدد است، قراردادی یکساله با این مربی منعقد کند و در صورت عملکرد رضایت بخش وی، مدت همکاری او تا بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس تمدید شود.
پریانک دیگر گزینه پیشنهادی این فدراسیون است. بیشترین سابقه فعالیت ورزشی او در مجموعه پلیس هند است. یکی از شاگردان این مربی هندی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو مدال نقره تیمی دارد.
درخواست تمدید قرارداد «جان انسوی»، سرمربی ترکیهای تیم ملی شنا نیز در این جلسه مطرح شد. او که در ترکیه، چین و آمریکا مربیگری کرده، یک فصل (۹ ماه) سرمربی تیم ملی ایران بود و فدراسیون ورزشهای آبی به دنبال این است مجددا قرارداد وی را تمدید کند. به زعم مسئولان این فدراسیون، حضور انسوی در این مدت دستاوردهای خوبی (نشان آوری در بازیهای آسیایی جوانان بحرین و بازیهای همبستگی اسلامی) را به همراه داشته و میتواند تا بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برای شناگران مفید باشد.
«دینار جولچابای قیزی»، گزینه فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی ترکیبی است که اهل قرقیزستان است و برای تیم ملی «امامای» بانوان معرفی شده است. با توجه به حضور «امامای» در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا این فدراسیون با هدف مدال افزایش ضریب مدال آوری زنان در این بازیها اقدام به جذب مربی خارجی کرده است. قیزی از قهرمانان اسبق «امامای» قرقیزستان است و با نظر فدراسیون برای مدت دو ماه با تیم دختران ایران همکاری میکند و در صورت خروجی مثبت قرارداد او تا سال آینده و بازیهای ناگویا منعقد میشود.
بر اساس این گزارش کارنامه مربیان پیشنهادی در کمیسیون مربیان خارجی بررسی میشود و ظرف روزهای آینده نظر این کمیسیون در خصوص گزینههای پیشنهادی به فدراسیونهای مربوطه اعلام خواهد شد.
در این جلسه مدیران کل اداره حراست، بین الملل، دفتر نظارت و برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان به همراه سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا حضور داشتند.