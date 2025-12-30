به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه کامیناندو فرونتراس اعلام کرد که در سال جاری میلادی ۳۰۹۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه مرگ و میر در مسیر الجزایر به جزایر بالئارس است.

گزارش نظارت بر حق حیات ۲۰۲۵ که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که از ۳۰۹۰ مورد مرگ، ۱۹۲ نفر زن و ۴۳۷ نفر کودک بوده‌اند.

این گروه در سال ۲۰۲۴ رکورد بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ مهاجران در دریا در مسیر اسپانیا را ثبت کرده بود.

ارقام امسال نشان‌دهنده کاهش ورود مهاجران از شمال آفریقا به جزایر قناری است که یکی از مرگبارترین مسیر‌های جهان برای مهاجرانی است که امیدوارند به اروپا برسند.