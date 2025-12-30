به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر الوندیان در مراسم سالروز صنعت سیمان افزود: ناترازی انرژی از ابتدای امسال و در سال گذشته از اردیبهشت ماه آغاز شد، این در حالی‌ است که در سال ۱۴۰۲ ناترازی انرژی در نیمه دوم سال آغاز شد.

وی گفت: در هشتم دی ماه نخستین کارخانه سیمان کشور با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز راه اندازی شد، اما از دهه ۹۰ به یک رکود در تولید رسیدیم به طوری که در سال ۱۳۹۵ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن در کشور بود.

دبیر انجمن سیمان در ادامه به کاهش تولید در صنعت سیمان اشاره کرد و افزود: امسال به صورت ماهیانه شاهد ۱۰ درصد کاهش تولید در مقایسه با سال گذشته هستیم که باید به پیامد‌های آن توجه کرد.

وی گفت: امسال نیز در حال ورود به افت تولید ۱۱ درصدی هستیم که طی دو سال مستمر است و نشان می‌دهد که دوباره در حال ورود به دوران رکود همانند دهه ۹۰ هستیم.

الوندیان افزود: متاسفانه امروز محدودیت‌های انرژی و ناترازی در حوزه صنعت سیمان به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است. باید تلاش کرد از این وضعیت خلاص شد و در زمینه سرمایه‌گذاری در سبد‌های دیگر انرژی حرکت کرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ ناترازی انرژی در نیمه دوم سال آغاز شد، اما متاسفانه از سال گذشته یعنی در سال ۱۴۰۳ ناترازی انرژی از فصل بهار و در اردیبهشت ماه شروع شد و در سال جاری نیز ناترازی و محدودیت انرژی از ابتدای سال جاری بر صنایع سیمانی اعمال شد.

دبیر انجمن سیمان گفت: با این حال در زمینه انرژی تجدید پذیر نزدیک به ۶۲۷ مگاوات سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری صورت گرفته است و باید در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد.